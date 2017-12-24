Maicon: "İmparator Geri Döndü"

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Maicon açıklamalarda bulundu.

"Güvenle topa vurdum"

"Hafta boyu antrenmanlardan sonra duran topları çalışıyorum ve bunun verdiği güvenle birlikte vurdum ve Tanrı'ya şükürler olsun, gol oldu"

"İmparator geri döndü"

"Fatih hocanın bize yaptığı devre arası konuşması, bize söyledikleri, bizi motive etmesiyle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük, İmparator geri döndü. İmparator ile birlikte şampiyonluğa ulaşacağız"

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