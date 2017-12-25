Maicon'dan 'İmparator'a Mesaj





Cim-Bom'un stoperi Maicon dün hem penaltıya neden oldu hem de attığı golle kendini affettirdi.



Maicon'un bu sezon Süper Lig'de kaleyi bulan yedi şutunun beşi gol oldu. Frikik golünü anlatan sarı-kırmızılı futbolcu, "En son Sao Paulo'da geçen sezon Atletico Minerio'ya frikikten atmıştım. Hafta içi antrenmandan sonra duran toplara çalışıyorum. Bunun verdiği güvenle topun başına geldim, vurdum ve gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun, mutluyum" dedi.



Takla atarak gol sevinci yapan Maicon, "Kardeşim kaza yapmıştı, duygusal bir andı. Kimse yanlış anlamasın. Bu şekilde sevindim" ifadesini kullandı.



'Motivasyon yetti'



Maicon, ikinci yarıdaki iyi futbolu ise şöyle anlattı:



"Fatih hocanın devre arasında bize söyledikleri önemliydi. Onun bize motivasyonu ve verdiği taktiklerle, maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük. İmparator geri döndü. Çok çok mutluyuz. Hedefimiz şampiyonluk ve bu hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.



Cezalı duruma düştü



Göztepe karşısında sarı kart gören Maicon cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, 18. haftada Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak.



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