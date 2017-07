Maicon'dan Gomis ve Belhanda Sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Maicon, sarı kırmızılıların kamp yaptığı Slovakya'da TRTSpor'un konuğu oldu. Brezilyalı savunmacının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Menajerim vasıtasıyla bir teklif geldi. Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini söylediler. Benim bu teklife nasıl bakacağımı sordular. Çok olumlu baktığımı söyleyince görüşmeler başladı. Bunun sonucunda da transfer gerçekleşti.



Galatasaray'dan teklif geldiğini duyunca ekstra biriyle konuşmaya gerek olduğunu hissetmedim. Ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Hemen kabul etmek istedim. Bu neden başka birilerine sorma ihtiyacı hissetmedim.



Türkiye Ligi ve Galatasaray hakkında bilgim vardı. Burada daha önce oynamış arkadaşlarım var. Josue'yi örnek gösterebilirim. Bu nedenle farkındaydım ve takip ediyordum. Ligdeki rekabet seviyesinin yüksek olduğunu biliyorum. Galatasaray'da ne kadar kaliteli isimler olduğunu ve daha önceki yıllarda ne kadar büyük futbolcuların forma giydiğini biliyorum.



Taraftar buraya geldiğim anda havaalanında beni mükemmel karşıladı. Henüz Galatasaray forması giymemiş ilk kez gelen bir oyuncuyu böyle sıcak karşılamaları inanılmaz motive etti. Galatasaray taraftarının ne kadar büyük ve önemli olduğunu takip ediyordum. Canlı yaşamak daha farklı bir duygu. Oyunumla bu sevginin karşılığını umarım veririm.



Brezilya'da ligin devam etmesi benim için önemliydi. Antrenmanlara başladım. Oyun temposuna bakarsak burada daha yüksek. Çalışmalarda da buna adapte oluyorum. Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyorum. Hocamız görev verirse 13'ündeki resmi karşılaşmamızda sıkıntı olmadan oynayabileceğimi düşünüyorum.



Saha içinde lider olmak önemli. Bunu sadece ben değil herkesin üstlenmesi lazım. Dil açısından Muslera ile anlaştığım doğru ama diğer arkadaşlarımla da konuşarak yardımcı oluyorum.



Benim için formasyonun önemi çok yok. Her taktikte, her formasyonda adapte olup oynamaya çalışıyorum. İster istemez bazı taktikler bazı oyunculara ters gelebilir ama son kararı verecek hocadır. O da takım ve kulüp için en doğrusunu seçen isim. Taktiği sevsek de sevmesek de fedakarlık yapıp takımı yukarı taşımalıyız.



3 numaralı formanın ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Bu numaranın değerini vermek için her şeyi yapacağım. Fakat her şeyden önemli olan göğsünüzde taşıdığınız arma. İsimler geçici kulüpler ise kalıcıdır. Armanın hakkını vermek önemli.



Takım içinde çok mutluyum. Taraftar beni nasıl bağrına bastıysa takım arkadaşlarım da aynı şekilde bağrına bastılar. Bu kadar sıcak karşılamayı ben de beklemiyordum. Uzun yıllardır burada gibi hissediyorum. Çok yardımcı oluyorlar. Dil konusunda Garry ve Muslera ile birebir anlaşabiliyoruz. Dilden bağımsız diğer arkadaşlarımla da sıcak bir diyalog içindeyiz.



Yaz kampları çalışma dönemleri. Bu dönem iyi çalışırsanız sezonu da etkiliyor. Hocamız da bizi olumlu anlamda zorluyor. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız, fiziksel anlamda da iyi olmalıyız. Bunun yolu da kamptan geçiyor.



Hem genç hem de milli oyuncuların takımda olması büyük avantaj. Galatasaray zaten büyük bir camia. Bu nedenle böyle genç arkadaşlarımızın takımda olması normal. Milli takım dönüşü insan kendine daha çok güvenir. Bu oyuncuların fazla olması takım içindeki özgüveni de etkiliyor.



Hem Gomis hem de Belhanda çok önemli isimler. Şu ana kadar izlenimim saha içinde çok iyi oyuncular, saha dışında da çok iyi insanlar. Bize çok katkı sağlayacaklar.



Yüksek bonservis bedelinin ödenmesi hem hocanın hem de yönetimin bana duyduğu güveni gösteriyor. Onlar fedakarlık yaparak beni buraya getirdi. Ben de bunun sorumluluğunu hissediyorum. Bir an önce maçların başlayıp bu güveni boşa çıkartmamak için sabırsızlanıyorum. Büyük bonservis ödenen bir oyuncu değil büyük bir oyuncu olarak hatırlanmak isterim.



Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. En iyi şekilde formayı terletmek, kanımın son damlasına kadar bu forma için mücadele edip her maçta galip gelerek şampiyonluğu beraber kutlamak istiyoruz."