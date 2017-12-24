Maicon, Bu Sezonki 5. Golünü Attı

Galatasaray'ın Brezilyalı defansı Maicon, Göztepe müsabakasının 70. dakikasında kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maicon bu gol ile sezonun 5. golünü kaydetti.



Galatasaray, Göztepe ile oynadığı maçın 70. dakikasında ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına Maicon ile Ndiaye geçti. Ndiaye topun üzerinden atladı ve daha sonra Maicon meşin yuvarlağı 90 diye tabir edilen noktadan filelere göndererek, takımının 3. golünü kaydetti. Brezilyalı defans oyuncusu bu golle Süper Lig'de 5. kez fileleri havalandırdı.



Maicon, Göztepe müsabakasıyla da bu sezon 17 maçta ilk 11'de görev aldı. - İSTANBUL