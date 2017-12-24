Maicon'a Dinamo Kiev Kancası!

Galatasaray'ın golcü stoperi Maicon'un Dinamo Kiev'in yakın markajında olduğu iddia edildi.

Maicon'a Dinamo Kiev Kancası!

Domagoj Vida'yı Beşiktaş'a kaptıran Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in gözünü Maicon'a diktiği iddia edildi.

Ukrayna'nın Football-1 kanalı, Brezilyalı stoperin menajerinin Noel sonrası Kiev'e gelerek başkan Surkis ile görüşeceğini ileri sürdü. Galatasaray, Maicon için Sao Paulo'ya 7 milyon euro ödemişti. 29 yaşındaki yıldızın kontratı 2021'e kadar. 

(Fotomaç)

Kaynak: Skorer

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