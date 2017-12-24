Maicon'a Dinamo Kiev Kancası!
Galatasaray'ın golcü stoperi Maicon'un Dinamo Kiev'in yakın markajında olduğu iddia edildi.
Domagoj Vida'yı Beşiktaş'a kaptıran Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in gözünü Maicon'a diktiği iddia edildi.
Ukrayna'nın Football-1 kanalı, Brezilyalı stoperin menajerinin Noel sonrası Kiev'e gelerek başkan Surkis ile görüşeceğini ileri sürdü. Galatasaray, Maicon için Sao Paulo'ya 7 milyon euro ödemişti. 29 yaşındaki yıldızın kontratı 2021'e kadar.
(Fotomaç)
Kaynak: Skorer
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