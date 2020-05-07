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MAİB: Yeni normal arayışlarının odağında makine sektörü var

MAİB: Yeni normal arayışlarının odağında makine sektörü var
07.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:21

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, salgın sonrası makine imalat sanayisinin talebe hızlı yanıt verebilecek şekilde yapılanması gerektiğine dikkat çekerek, "Dünyanın yeni normal arayışlarının odağında yine makine sektörü var" dedi.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, salgın sonrası makine imalat sanayisinin talebe hızlı yanıt verebilecek şekilde yapılanması gerektiğine dikkat çekerek, "Dünyanın yeni normal arayışlarının odağında yine makine sektörü var" dedi.

Karavelioğlu, salgın nedeniyle makine üretimini asgariye indiren Avrupa'nın sınırlı üretime geçmesinin ardından başta İtalyan, İspanyol ve Fransız makine imalatçıları olmak üzere, pek çok Avrupalı KOBİ'nin pazar kaybı yaşayacağını vurguladı ve ekledi:

"Daha erken üretime başlayan Uzak Asya ülkeleri de burada oluşacak boşluğu doldurmak için Almanya ve Türkiye ile sert rekabet içinde olacaktır. Dünyanın yeni normal arayışlarının odağında yine makine sektörü var. Türkiye'de üretim süreçlerinin planlaması, Avrupa yeniden üretime başladığında makine imalat sanayiimizin buradaki talebe hızlı yanıt verebileceği şekilde yapılmalı ve alınacak önlemlerin zamanlaması dikkatle planlanmalı."Pandemi sonrası normalleşme sürecinde küresel makine ticaretinde Almanya'nın çok önemli bir rol oynayacağını da vurgulayan Karavelioğlu, şöyle devam etti:

"Makine sektörünün teknolojik lideri Almanya tam kapasiteli üretime yeniden başladığı zaman, belli ürün gruplarındaki pazarını Çin'e kaptırmamak için re-export stratejisini güçlendirecek ve kendi üretmediği makine ürünlerinin ithalatına öncelik verecektir. Biz bu zincirde yer almanın önemine uzun zamandır dikkat çekiyoruz. Almanya'da tamamına yakını açık tutulan büyük işletmeler, tedarik zincirlerini gözden geçirmeye çoktan  başladılar. Hangi ülkede, hangi tedarikçi, ne kadar sürede ihtiyacı karşılayabilir araştırması içindeler. Burada Türkiye adına önemli fırsatlar var. Almanya'daki temaslarımızı sürüyor, fuarların tamamına yakınının iptal edildiği bu yıl hedef mecralarda tanıtım çalışmalarına ve özellikle dijital etkinliklere büyük önem veriyoruz."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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