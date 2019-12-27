Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Magazin » Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı - Magazin

Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı

Başrolünde Osmanlı gizli servisi Mahsusa'nın ajanı Ali Reşat karakterini ünlü oyuncu Gökhan Keser'in oynadığı Fransız Clarette'yi ise güzel oyuncu Gizem Karaca'nın hayat verdiği Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı

27.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:41
Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı

Teşkilat-ı Mahsüsa'nın konu edildiği 'Mahsusa' filminde, Fransız kız ile Osmanlı ajanının aşkı beyaz perdede hayat buldu.

Yapımcılığını UNC Film'in, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin'in yaptığı 'Mahsusa' filmi gerçek tarihten esinlenilerek senaryoya uyarlandı.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler