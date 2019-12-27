Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı
Başrolünde Osmanlı gizli servisi Mahsusa'nın ajanı Ali Reşat karakterini ünlü oyuncu Gökhan Keser'in oynadığı Fransız Clarette'yi ise güzel oyuncu Gizem Karaca'nın hayat verdiği Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı
27.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:41
Teşkilat-ı Mahsüsa'nın konu edildiği 'Mahsusa' filminde, Fransız kız ile Osmanlı ajanının aşkı beyaz perdede hayat buldu.
Yapımcılığını UNC Film'in, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin'in yaptığı 'Mahsusa' filmi gerçek tarihten esinlenilerek senaryoya uyarlandı.
Kaynak: Snob Magazin
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