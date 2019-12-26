'Mahsusa' filminin çekimleri tamamlandı
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'Mahsusa' filminin çekimleri tamamlandı

Başrolünde Osmanlı gizli servisi Mahsusa'nın ajanı Ali Reşat karakterini ünlü oyuncu Gökhan Keser'in oynadığı Fransız Clarette'yi ise güzel oyuncu Gizem Karaca'nın hayat verdiği Mahsusa filminin çekimleri tamamlandı.

26.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:30
'Mahsusa' filminin çekimleri tamamlandı

Teşkîlât-ı Mahsûsa'nın konu edildiği 'Mahsusa' filminde, Fransız kız ile Osmanlı ajanının aşkı beyaz perdede hayat buldu.

Yapımcılığını UNC Film'in, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin'in yaptığı 'Mahsusa' filmi gerçek tarihten esinlenilerek senaryoya uyarlandı.

Filmin konusu: Ali Reşat Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam'a gönderilir. Bu sırada, Fransız elçinin kızı Clarette ile tanışır. Önceleri görev amacıyla kurduğu yakınlaşma zamanla güçlü bir aşka dönüşür. Bu aşkın gölgesinde kalan kriptonun gizemi, günümüze kadar gelir. Günümüzde yaşayan ve genç bir yazar olan Oya, geçmişteki bu aşkı konu eden bir roman yazdığı sıralarda, bu mührün gizli kalmış karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarır. Bu durum, onun tehlikeli bir serüvenin içine girmesine neden olur.

Kaynak: Bültenler
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