Mahsusa Filmi

03.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:58

“Çanakkale savaşında gönüllü asker olan, 14 yaşındaki Ali Reşat cepheye katılır ve bombacı olur. Ali Reşat’ın namı, İngiliz ve Avustralya gazetelerine manşet olur. Bu namından sonra Osmanlı gizli servisi Teşkilat-ı Mahsusa’nın dikkatini çeker ve teşkilatın önemli kadın ajanlarından Mebruke Hanım’ın önermesiyle teşkilata katılır. Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam’a gönderilir. Bu sırada, Fransız elçinin kızı Clarette ile tanışır. Önceleri görev amacıyla kurduğu yakınlaşma zamanla güçlü bir aşka dönüşür. Bu aşkın gölgesinde kalan kriptonun gizemi, günümüze kadar gelir. Bu sırada bu aşkı konu alan genç bir yazar Oya, bu aşkı romanlaştırdığı sıralarda, bu mührün gizli kalmış karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarır. Bu durum, onun tehlikeli bir serüvenin içine girmesine neden olur.”

Yönetmen: Mehmet Çetin

Senaryo: Mehmet Çetin

Oyuncular: Gökhan Keser, Gizem Karaca, Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak, Burak Demir, Levent Sülün, Oğuz Yağcı

Filmin Türü: Tarih

Orijinal Adı: Mahsusa

Yapımcı Firma: UNCFILM

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: UNCFILM

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



Mahsusa Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com