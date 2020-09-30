Mahsur kalınca yakalandı
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Mahsur kalınca yakalandı

30.09.2020 15:08 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:12
Mahsur kalınca yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık için girdiği binanın asansöründe mahsur kalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık için girdiği binanın asansöründe mahsur kalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi'nde hırsızlık için bir binaya giren şahıs asansörde mahsur kaldı. Çağrılan itfaiye ve polis ekipleri tarafından hareketlerinden şüphelenilen şahsın apartmanda ne aradığını sorgulayan polis, asansörün çeşitli yerlerine gizlenmiş şekilde hırsızlık amacıyla kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Mahsur kalınca yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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