Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek için yavrusuna koştu
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Gündoğmuş, Antalya, Alanya

Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek için yavrusuna koştu

Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek için yavrusuna koştu Kurtulur kurtulmaz aç olan yavrusunu emzirdi Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 30 metre derinliğindeki mağaraya düştükten sonra AKUT ekiplerince kurtarılan keçi kurtulur kurtulmaz yavrusuna koşup emzirmeye başladı...

14.03.2020 01:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:29
Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek için yavrusuna koştu

Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek için yavrusuna koştu

Kurtulur kurtulmaz aç olan yavrusunu emzirdi

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 30 metre derinliğindeki mağaraya düştükten sonra AKUT ekiplerince kurtarılan keçi kurtulur kurtulmaz yavrusuna koşup emzirmeye başladı

Gündoğmuş'un Ortaköy Mahallesi kırsalında dün öğle saatlerinde bir çobana ait keçinin mağara düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine Arama Kurtarma Derneği Alanya Ekibi harekete geçti. Keçinin düştüğü bölgeye gelen 4 kişilik ekip keçinin kurtarılması için çalışma başlattı. İp sarkıtılarak bölgeye inen ekipler, keçiyi yaklaşık 30 metre aşağıdaki mağaradan kurtararak sahibine teslim etti. Kurtarılan keçinin yavrusuna kavuşma anı ise duygu dolu anlar yaşattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda ise annesin karşısında gören yavru keçi koşarak yanına geldikten sonra özlem giderdi. Ardından yavru keçi annesinden süt emmeye başladı.

Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek için yavrusuna koştu

Kaynak: İHA

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Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek için yavrusuna koştu

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