ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI
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ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da çıktığı 25 metrelik palmiye ağacında mahsur kalan yavru kedi, çevredekilerin düşme ihtimaline karşı önlem için açtığı bezin üzerine düşerek ölümden döndü.

ANTALYA'da çıktığı 25 metrelik palmiye ağacında mahsur kalan yavru kedi, çevredekilerin düşme ihtimaline karşı önlem için açtığı bezin üzerine düşerek ölümden döndü.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Işıklar Caddesi olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yavru kedinin ağaçta mahsur kaldığını ve inemediğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler ise itfaiye ekipleri gelene kadar buldukları büyük bir bez parçasını yaklaşık 25 metrelik palmiye ağacının altında açarak, yavru kedinin düşme ihtimaline karşı önlem aldı.

BEZİN ÜZERİNE DÜŞÜP KURTULDU

Palmiye ağacında bir süre duran ve inemeyen kedi, vatandaşların açtığı bezin üzerine düştü. Kedinin düştüğü esnada çevredekiler çığlık atarken, sağlık sorunu yaşamadığı anlaşılınca alkış sesleri yükseldi. Herhangi bir yara almadığı görülen yavru kedi, daha sonra uzaklaştı.

ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI
ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI
ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI
ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI
ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI
ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI
ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI
ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI
ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ANTALYA MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN DÜŞEN YAVRU KEDİYİ, VATANDAŞLARIN AÇTIĞI BEZ KURTARDI - Haberler
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