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Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan besicileri kurtaran ekipler, sevinçten oynadı.

YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan besicileri kurtaran ekipler, sevinçten oynadı.

İlçeye bağlı Çubukharmanı ve Büyükçakır Mahalle'sinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan besiciler, belediyeden yardım istedi. Zorlu kış şartlarına rağmen bölgeye giderek yolları açan ekipler, besicileri kurtardı. Dönüş yolunda açtıkları oyun havasıyla oynayan iş makinesi operatörlerinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, "Çubukharmanı ve Büyükçakır Mahallemizde mahsur kalan besicilerimizin yolunu kardan temizleyip kurtardıktan sonra belediye iş makinesi operatörlerimizin sevinci" diyerek görüntüyü paylaştı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yahyalı, Kayseri, kar, 3. Sayfa, Haber

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