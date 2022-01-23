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Mahsur kalan yolcular misafirhaneye yerleştirildi

Mahsur kalan yolcular misafirhaneye yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle memleketlerine gidemeyenler şehirlerarası otobüs terminalinden alınarak misafirhaneye yerleştirildiler.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle memleketlerine gidemeyenler şehirlerarası otobüs terminalinden alınarak misafirhaneye yerleştirildiler.

Kahramanmaraş'ta dünden beri devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun kapanmasıyla birçok yolcu otobüsü yolda kaldı. Yolcuların bir kısmı otogarda umutla beklerken, otobüsleri kar nedeniyle rötar yapan vatandaşlar çaresiz kalınca Büyükşehir Belediyesi olaya el attı.

Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle karayollarında mahsur kalan 15 yolcu Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Ekiplerin yardımıyla kent merkezine getirilen yolcular Valilik talimatıyla Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde ağırlanacak.

Birkaç günden beri yoğun kar yağışı nedeniyle bugünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin otogarında mağdur olan ve memleketlerine gidemeyen vatandaşlarımız oldu. Onlar da büyükşehir belediyemizin misafirhanesinde barındıracağız. Bugün ya da yarın, kar ne zaman biterse belediye olarak onların yanındayız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Mahsur kalan yolcular misafirhaneye yerleştirildi

Mahsur kalan yolcular misafirhaneye yerleştirildi

Mahsur kalan yolcular misafirhaneye yerleştirildi

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Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Kayseri, kar, Yerel, Haber

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