Mahsur kalan yılanı kurtararak doğaya bıraktı
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Mahsur kalan yılanı kurtararak doğaya bıraktı

Mahsur kalan yılanı kurtararak doğaya bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan siyah yılan hayvan sever Hamdi Karcı tarafından çıplak elle yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan siyah yılan hayvan sever Hamdi Karcı tarafından çıplak elle yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yol kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından sulama kanalı içerisinde fark edilen yaklaşık 1,5 metre boyundaki siyah yılan, görenler arasında korkuya neden oldu.

Olay yerinden geçmekte olan Hamdi Karcı isimli hayvan sever, yılanın zehirsiz olduğunu belirterek mahsur kaldığı yerde yakalayıp tekrar doğaya bıraktı.

Siyah yılanın zehirsiz ve çiftçi dostu olduğunu belirten Hamdi Karcı, "Bu yılanı bazı bölgelerde bilmeyenler öldürmektedir fakat bu yılan tarlalara zarar veren fare, çekirge gibi hayvanlar ile beslendiğinden tam bir çiftçi dostudur" dedi. - ADIYAMAN

Mahsur kalan yılanı kurtararak doğaya bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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