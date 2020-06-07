Mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı Van'ın Erciş ilçesinde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
07.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:31
Mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Erciş'in Akbaş Mahallesi'nde yavru bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, eski bir yapının içerisinde mahsur kalan yavru köpeği kurtararak yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: İHA