Mahsur kalan yavru kediyi ağaca tırmanarak indirdi
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Mahsur kalan yavru kediyi ağaca tırmanarak indirdi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Yerel

Mahsur kalan yavru kediyi ağaca tırmanarak indirdi Karabük'te sabinin elinden kurtularak çam ağacına tırmandıktan sonra mahsur kalan kediyi, ağaca tırmanan itfaiye eri kurtardı.

Mahsur kalan yavru kediyi ağaca tırmanarak indirdi

KARABÜK - Karabük'te sabinin elinden kurtularak çam ağacına tırmandıktan sonra mahsur kalan kediyi, ağaca tırmanan itfaiye eri kurtardı.

Yenişehir Çamkent ormanında sahibinin elinden kurtulan yavru bir kedi çam ağacına tırmandı. 'Zuzu' isimli kedisini çıktığı ağaçtan bir türlü indirmeyi başaramayan vatandaş Karabük Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler kendinin mahsur kaldığı yere itfaiye aracını sokamayınca, bir itfaiye eri ağaca tırmandı. Dallarının ince olduğu ağacın üst kısmına kadar kaçan yavru kediyi uzun uğraşlar sonrası kurtararak sahibine teslim etti.

Mahsur kalan yavru kediyi ağaca tırmanarak indirdi
Mahsur kalan yavru kediyi ağaca tırmanarak indirdi
Mahsur kalan yavru kediyi ağaca tırmanarak indirdi
Mahsur kalan yavru kediyi ağaca tırmanarak indirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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