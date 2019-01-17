Mahsur kalan tansiyon hastası 8 saatte alındı

Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan yüksek tansiyon hastasına; yağan karın yolları kapatması nedeni ile 8 saatlik mücadele sonucunda ulaşıldı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan yüksek tansiyon hastasına; yağan karın yolları kapatması nedeni ile 8 saatlik mücadele sonucunda ulaşıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı güçleştiriyor. Gürün'e 26 kilo metre mesafede bulunan bir yüksek tansiyon hastası rahatsızlanınca 112 ekiplerini aradı. 112 ekipleri köy yolları yağan kandan dolayı kapalı olduğu için İlçe Özel İdaresi'nden yardım istedi. Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir başkanlığında ki kriz merkezi harekete geçerek yolun açılması için çalışma başlattı. 8 saat süren zorlu çalışma ile hastaya ulaşıldı. 112 ekipleri tarafından alınan hasta Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA