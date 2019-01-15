Mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisi İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrenci servisi İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Taşımalı eğitim kapsamında Gürün ilçe merkezinden Yolgeçen köyüne öğrenci taşıyan servis, yolda mahsur kaldı. Öğrenci servisinin yardım çağrısına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti. İki saat süren çalışma ile yollar açılarak servis Mansur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: İHA