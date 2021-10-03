Mahsur kalan naylon balığına su altında Profesör eliyle özgürlük

ANTALYA (İHA) - - Mahsur kalan naylon balığına su altında Profesör eliye özgürlük

Olta iğnesini yutup kayalık alanda mahsur kalan naylon balığı, misinanın kesilmesiyle özgürlüğüne kavuştu

ANTALYA - Antalya'da olta iğnesi yutup denizde ölmek üzere olan naylon balığını, o sıra denizanalarını görüntülemek için dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu kurtardı. Misinanın ağzına yakın kısmından kesilmesiyle özgürlüğüne kavuşan balığın o anları, sualtı kamerasına yansıdı.

Konyaaltı Sahili'nde dün öğrencileriyle birlikte denizanalarını görüntülemek için dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir amatör balıkçının misinasına takılmış haldeki naylon balığını fark etti. Oldukça bitkin görünen balığı eliyle tutan Gökoğlu, yanında getirdiği bıçakla kopmuş haldeki misinayı, balığın ağzına yakın kısımdan kesti.

Özgürlüğüne kavuşan naylon balığı bölgeden uzaklaşırken, o anlarsa su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.