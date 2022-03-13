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Mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
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Mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle rampada mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle rampada mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı.

Yüksekova'da Mart ayına rağmen belli aralıklı yağan kar yağışından dolayı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Akşam saatlerinde ilçenin Esenyurt Mahallesinde bulunan TOKİ evlerinde yoğun kar yağı nedeniyle rampa da mahsur kalan minibüsün yardımına mahalle sakinleri yetişti. Bir türlü rampaya çıkamayan minibüsün yardımına gelen vatandaşlar, hemen kömür küllerini torba torba getirerek yola döktüler. Yolda dökülen kömürün külleri ve vatandaşların itelemesiyle minibüs mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Vatandaşların yardımıyla kurtulduğunu belirten Mehmet Sıdık Ekrem, "Misafirlikteydik. Eve gidiyordum bir türlü rampayı çıkmayınca mahsur kaldım. Sağ olsunlar vatandaşlar yardımımıza koştular Kömür küllerinin torbalarını yola dökerek ancak çıkabildik. Allah hepsinden razı olsun. Belediye ekipleri de artık bu yoları her gün temizleseler çok iyi olur" dedi.

İlçede yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, öte yandan ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyorlar.

Mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı

Mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı

Mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

Yüksekova, Hakkari, Mart, kar, Güncel, Haberler

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