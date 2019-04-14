Mahsur Kalan Martıyı İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Esenler'de bina boşluğunda mahsur kalan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 2 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen martının özgürlüğüne kavuştuğu anlar kameralara yansıdı. Esenler 64. Sokak'ta yiyecek bulmak için bir apartmana giren martı bina boşluğunda mahsur kaldı. 2 gün boyunca mahsur kaldığı yerden bir türlü çıkamayan martıyı bina sakinleri fark etti. Martıyı kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışan bina sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler daire boşluğunda mahsur kalan martıyı kurtarma aparatı yardımıyla bulunduğu yerden kısa sürede çıkardı. Martının özgürlüğüne kavuştuğu anlar kameralara yansıdı.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA