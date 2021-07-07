Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı
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Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı 56 vatandaş için dere içinde hummalı kurtarma mesaisi Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde, sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile mahsur kalan 56 vatandaşın traktörle karşıya...

Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı

56 vatandaş için dere içinde hummalı kurtarma mesaisi

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde, sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile mahsur kalan 56 vatandaşın traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde kepçeyle çalışma başlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile 56 vatandaş mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri ve iş makineleri ile çöken yol ve derede çalışma başlatıldı. Ekipler bölgede hummalı bir şekilde çalışma yürütürken, kendi traktörleri ile karşıya geçmek isteyen köylüler ise sadece yolun açılması talebinde bulundu. Traktörle karşıya geçmek isteyen köylüler için dere içinde kepçeyle çalışma başlatıldı. Çalışmalar sürüyor.

Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı
Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı
Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı
Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı
Mahsur kalan köylülerin traktörle karşıya geçebilmesi için dere içinde çalışma başlatıldı
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