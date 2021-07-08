Mahsur kalan köpek kepçeyle kurtarıldı
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Mahsur kalan köpek kepçeyle kurtarıldı

Mahsur kalan köpek kepçeyle kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde köprünün yıkılması sebebiyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasının ardından, bölgede bulunan köpekte kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde köprünün yıkılması sebebiyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasının ardından, bölgede bulunan köpekte kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile 56 vatandaş mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri ve iş makineleri ile çöken yol ve derede çalışma başlatıldı. Traktörle karşıya geçmek isteyen köylüler için dere içinde kepçeyle çalışma başlatıldı. Yine de traktörle karşıya geçemeyen köylüler için bu kez kepçeler devreye girdi. Kepçenin kovasına 3'er 3'er alınan köylüler, güvenli bölgeye taşındı.

Mahsur kalan hayvanlar için de çalışma başlatan ekipler, köpeği kepçenin kovasına alarak bulunduğu yerden çıkardı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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