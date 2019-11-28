Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir çatıda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

28.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:44
Mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

'nın ilçesinde bir çatıda mahsur kalan yavru kediyi ekipleri kurtardı.


Yazıhan ilçe merkezinde 3 katlı bir evin çatı oluğunda mahsur kalan yavru kediyi gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Daire Başkanlığına bağlı ekipler, çatıya çıkarak uç kısımda oluğa takılan kediyi aparat yardımı ile kurtardı.


Mahsur kalan kedi, yeniden özgürlüğüne kavuşturulurken, mahalle halkı itfaiye erlerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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