Mahsur Kalan Kedi Su Sıkılarak Kurtarıldı
Silivri'de inşaat konteynerinin altında kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Silivri'de inşaat konteynerinin altında kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Piri Mehmet Paşa mahallesinde bulunan konteynerin altına girerek mahsur kalan kediyi sahibi kurtarmaya çalıştı.
Kedisini kurtaramayan vatandaş Silivri İtfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi çıkaramayınca tazikli su sıkarak kedinin çıkmasını sağladı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA