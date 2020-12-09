Mahsur kalan kedi için seferber olan itfaiyecilerin emekleri boşa gitti
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Mahsur kalan kedi için seferber olan itfaiyecilerin emekleri boşa gitti

09.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:47

Mahsur kalan kedi için seferber olan itfaiyecilerin emekleri boşa gitti Sivas'ta 5 katlı bir inşaatın çatı katında mahsur kaldığı düşünülen hırçın kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılır kurtarılmaz kaçarak yeniden mahsur kaldığı yere döndü, yaramaz kedi girdiği yerden çıkamayınca...

Mahsur kalan kedi için seferber olan itfaiyecilerin emekleri boşa gitti

Sivas'ta 5 katlı bir inşaatın çatı katında mahsur kaldığı düşünülen hırçın kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılır kurtarılmaz kaçarak yeniden mahsur kaldığı yere döndü, yaramaz kedi girdiği yerden çıkamayınca itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı

SİVAS - Sivas'ta 5 katlı bir inşaatın çatı katında mahsur kaldığı düşünülen hırçın kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılır kurtarılmaz kaçarak yeniden mahsur kaldığı yere döndü, yaramaz kedi girdiği yerden çıkamayınca itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Şeyhşamil Mahallesi 35. Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Pencereye çıkarak miyavlayan kedinin mahsur kaldığını düşünen duyarlı bir vatandaş durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile kedinin bulunduğu kata çıktı. O sırada polis ekipleri ise kedinin yere düşebileceğini düşünerek aşağıda önlem aldı. Pencerede miyavlayan kedi, itfaiye ekibince pencereden içeri alındı. Hırçın olduğu görülen kedi aşağı indirilecekken bir süre sonra itfaiye erinin elinden kaçarak çatı katta saklandı. Bir süre kurtarma çalışması devam etse de inatçı kedi bir türlü girdiği yerden çıkmadı. Kedinin inşattan çıkabileceğini düşünen itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren Feyza Çoban, "Sürekli miyavladığı için dayanamadık itfaiye ekiplerine haber vermek istedik. Geldiler İnşallah kurtaracaklar. 5. katta gördük balkona geliyor geri içeri gidiyor "dedi.

Mahsur kalan kedi için seferber olan itfaiyecilerin emekleri boşa gitti
Mahsur kalan kedi için seferber olan itfaiyecilerin emekleri boşa gitti
Mahsur kalan kedi için seferber olan itfaiyecilerin emekleri boşa gitti
Mahsur kalan kedi için seferber olan itfaiyecilerin emekleri boşa gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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