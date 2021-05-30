MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de bir sokak kedisi sıkıştığı yerden duvar kırılarak, kurtarıldı.

KADIKÖY'de bir sokak kedisi sıkıştığı yerden duvar kırılarak, kurtarıldı.

Fikirtepe Mahallesi Otantik Sokak'taki 2 katlı binada yaşayanlar, gelen kedi sesini önce besledikleri sokak kedisi zannetti. Sesin kesilmemesi üzerine Gürkan Açıkgöz, babası Recep Açıkgöz ile kediyi araştırmaya başladı. Kısa süre sonra da duvarda sıkışan kediyi gördü. Açıkgöz, babasıyla birlikte duvarı hiltiyle kırarak, kediyi kurtardı.

Kediyi kurtarma çalışmasına katılan Denizhan Sezek, 'Pazar günü market alışverişi için dışarıya çıkmıştım. Daha sonra arkadaşım Gürkan Açıkgöz'ü arabayı yıkarken gördüm. Kedi sesinin duyduk. Sesler artınca Recep Açıkgöz sesin bulunduğu yöne doğru ilerledi. O noktada kedinin sıkıştığını fark etti. Gürkan'a duvarı delmesini istedi. Sesin geldiği noktayı tespit etmeye çalıştık. Duvarı kırmaya başladık. Kedinin orada olduğunu gördük. O nokta kırıldıktan sonra zaten kurtuluş anı oluştu. Daha sonrasında kedi koşarak, mamaların bulunduğu bölgeye gitti diye konuştu.

MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Demet Evgar Acun Ilıcalı Merve Çağıran
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 11:22:42. #1.16#

title