MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
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MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da bir apartmanın duvar arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak çıkarıldı.

KÜTAHYA'da bir apartmanın duvar arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak çıkarıldı.

Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar caddesindeki 4 katlı apartmanda yaşayanlar, birinci kattaki duvarının iç kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kedinin mahsur kaldığı duvarı kırıp, çıkardı. İtfaiye ekiplerinin beslediği kedi, ardından gözden kayboldu.

MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI
MAHSUR KALAN KEDİ, DUVAR KIRILARAK KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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