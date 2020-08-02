Mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı Artvin'de çıktığı uçurumda mahsur kalan keçi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artvin'de çıktığı uçurumda mahsur kalan keçi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesi Klaskür Yaylası'nda uçurumda mahsur kalan keçiyi görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ise keçinin kurtarılması için Rize Arama Kurtarma Derneği ile irtibata geçti. Rize'den Artvin'in Borçka ilçesine giden AKUT ekipleri yoğun bir çalışmanın ardından keçinin mahsur kaldığı uçuruma tırmanarak, bağladıkları ip vasıtasıyla mahsur kaldığı uçurumdan kurtararak sahibine teslim etti. - RİZE

Kaynak: İHA