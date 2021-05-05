Mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı
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Mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı

Mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir dere yatağına düşerek mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir dere yatağına düşerek mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı.

Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde Y.Y., isimli kişiye ait inek, otladığı esnada dere yatağına düştü. Dere yatağında mahsur kalan ineğini kurtaramayan Y.Y., jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan inek, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı
Mahsur kalan ineği jandarma ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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