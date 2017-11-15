Mahsur Kalan Hayvanları Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Muş'un Korkut ilçesinde sazlıktan geçirilmek istenirken çamura saplanarak mahsur kalan 120 büyükbaş hayvanı kurtarma çalışması aralıksız sürüyor. Sazlıkta kurtarma çalışmasına katılan köylüler, hayvanların büyük bölümünü kurtarmayı başardı.



Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde meradan getirtilen 120 büyükbaş hayvan, köyün aşağı kısmında yer alan sazlıktan geçirilmek istenirken çamura saplanarak mahsur kaldı. Sazlıkta mahsur kalan hayvanları kurtaramayacağını anlayan çobanın haber vermesiyle bölgeye gelen köylüler adeta seferber olmuş ve ellerine aldıkları halatlarla hayvanlardan 60'ını kurtarmıştı. Sabah kadar kurtarma çalışması yapan köylüler, hayvanların büyük bölümünü kurtarmayı başardı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmasını Korkut Kaymakam Vekili Ahmet Özkan ile İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin de takip etti.



Çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Fesih Gök isimli hayvan sahibi, sabaha kadar kurtarma çalışması yaptıklarını söyledi. Fesih Gök, "Dün akşamdan bu yana 130 büyükbaş hayvanımız sazlıkta mahsur kalmıştı. Dün akşamdan bu yana AFAD ile birlikte yaptığımız çalışmalarda hayvanların büyük bölümünü kurtardık. Şu anda bataklıkta 15-16 tane hayvan kalmış. AFAD ve köylülerle birlikte onları da kurtarmaya çalışıyoruz. Herkes kendi imkanıyla, bazen hayvanı sırtlayarak, bazen çekerek çıkartmaya çalışıyoruz" dedi.



Seyfetullah Güzelçe isimli vatandaş ise sazlıkta 100'ün üzerinde hayvanın mahsur kaldığını belirterek, "Sabaha kadar birer birer hayvanları kurtardık. Şu anda sazlıkta birkaç tane hayvan kaldı. Onları da kurtaracağız inşallah" şeklinde konuştu. - MUŞ