MAHSUR KALAN HAMİLE KEÇİYİ JANDARMA VE AKUT SEFERBER OLUP, KURTARDI - Haberler
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MAHSUR KALAN HAMİLE KEÇİYİ JANDARMA VE AKUT SEFERBER OLUP, KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kınık ilçesinde sarp arazide mahsur kalan 4 aylık gebe keçi, jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İZMİR'in Kınık ilçesinde sarp arazide mahsur kalan 4 aylık gebe keçi, jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 10 Ocak'ta, Kınık'ın Elmadere Mahallesi, Laletaş mevkiinde 4 aylık hamile bir keçinin sarp arazide mahsur kaldığını bilgisi üzerine harekete geçti. AKUT ekiplerinin de destek verdiği kurtarma operasyonu kötü hava şartları nedeniyle 4 gün sürdü. Halat yardımıyla keçinin mahsur kaldığı alana inen ekipler, hayvanı kurtardı. Bulunduğu yerden indirilen keçi, sahibine teslim edildi.

MAHSUR KALAN HAMİLE KEÇİYİ JANDARMA VE AKUT SEFERBER OLUP, KURTARDI

MAHSUR KALAN HAMİLE KEÇİYİ JANDARMA VE AKUT SEFERBER OLUP, KURTARDI

MAHSUR KALAN HAMİLE KEÇİYİ JANDARMA VE AKUT SEFERBER OLUP, KURTARDI

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İZMİR'in Kınık ilçesinde sarp arazide mahsur kalan 4 aylık gebe keçi, jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

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