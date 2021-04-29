Mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
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Mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın balkonunda iki gündür mahsur kaldığı öğrenilen güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın balkonunda iki gündür mahsur kaldığı öğrenilen güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında bir güvercinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, balkon panjurunu esneterek, güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İki gündür mahsur kaldığı öğrenilen güvercin sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra uçarak uzaklaştı. Vatandaşlar güvercini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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