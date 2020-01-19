Mahsur kalan GSM işçilerini AFAD kurtardı
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Mahsur kalan GSM işçilerini AFAD kurtardı

Niğde'de araçları çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

19.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:58
Mahsur kalan GSM işçilerini AFAD kurtardı

'de araçları çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 işçi ekipleri tarafından kurtarıldı.


Ulukışla ilçesinde bir GSM firmasında çalışan 5 kişi, bölgede meydana gelen arızayı giderme çalışmaları esnasında araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesi desteği ile 5 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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