Mahsur Kalan Genç Gökdelenden Aşağıya Düştü, Kamera Anbean Kaydetti
Gökdelende mahsur kalan genç, kurtarma personelinin ellerinden kayarak metrelerce aşağıya düştü. Dehşet anları amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.
Gökdelenin üzerinde mahsur kalan genç için kurtarma ekipleri harekete geçti. Mahsur kalan genç kurtarma personelinin elinden kayarak metrelerce aşğıya düştü.
YUKARI ÇEKMEK İÇİN SARILDI
Gencin mahsur kaldığı katın üzerinden çelik halatla aşağıya sarkan acil durum personeli, yukarı çekmek için mahsur kalan gence sarıldı.
ELLERİNDEN KAYARAK METRELERCE AŞAĞIYA DÜŞTÜ
Ancak tam yukarı çekecekken mahsur kalan zavallı genç, kurtarma personelinin ellerinden kayarak metrelerce aşağıya düştü.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Dehşet veren anların görüntüsü amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya yayıldı.
YORUMLAR (10)
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Kesin çindir boyle abidik gubudik kazalar bir orda bir burda olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yayından derhal kaldırCevap Yaz Yayından Kaldır
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O nasıl mahsur kalmak......Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yok kardeşim Adana dagliogluCevap Yaz Yayından Kaldır
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Amerika dami olmusCevap Yaz Yayından Kaldır
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asagi düsen ölmüsmü?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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parsonelindesucu var iyi kavramadı adamıCevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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böyle saçma kurtarma olmaz önce kurtarılacak kişi sıkıca bağlanmalı idi .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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nerde olmuşCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırADANA LI: Adana kiremithane4 9 Yayından Kaldır