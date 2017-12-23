Mahsur Kalan Genç Gökdelenden Aşağıya Düştü, Kamera Anbean Kaydetti

Mahsur Kalan Genç Gökdelenden Aşağıya Düştü, Kamera Anbean Kaydetti

Gökdelende mahsur kalan genç, kurtarma personelinin ellerinden kayarak metrelerce aşağıya düştü. Dehşet anları amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.

Gökdelenin üzerinde mahsur kalan genç için kurtarma ekipleri harekete geçti. Mahsur kalan genç kurtarma personelinin elinden kayarak metrelerce aşğıya düştü.

YUKARI ÇEKMEK İÇİN SARILDI

Gencin mahsur kaldığı katın üzerinden çelik halatla aşağıya sarkan acil durum personeli, yukarı çekmek için mahsur kalan gence sarıldı.

ELLERİNDEN KAYARAK METRELERCE AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Ancak tam yukarı çekecekken mahsur kalan zavallı genç, kurtarma personelinin ellerinden kayarak metrelerce aşağıya düştü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Dehşet veren anların görüntüsü amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya yayıldı.

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