Mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı
Haberler » Güncel » Mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı - Haber

Mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı

Sivas Belediyespor Futbol Kulübü futbolcularını taşıyan otobüs, Konya-Antalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı.

28.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:03
Mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı

Belediyespor Kulübü futbolcularını taşıyan otobüs, Konya-Antalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı. Yardımlarına karayolları ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, devre arası kampı için otobüsle Antalya'ya giden, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor futbolcularını taşıyan otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle Konya-Antalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı. Kafile, Karayolları ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan ekip Karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtulup, zincir takarak yollarına devam etti. Futbolcular bu anları cep telefonları ile kaydetti. - SİVAS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler