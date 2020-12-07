Mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evde mahsur kalan 2 yaşındaki küçük çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1007 numaralı sokaktaki İsmail K.'ye ait iki katlı evde yaşandı. İddiaya göre çocuğunu evde bırakan anne, kapıyı kapatınca anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Kapıyı açamayan anne itfaiyeye haber verdi. Olay yerinde giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatıp balkon kapısının üzerindeki demir korkulukları kırıp içeri girdi. Küçük çocuğu çıkaran ekipler, ailesine teslim etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı