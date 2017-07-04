Mahsur Kalan Çocuğu Afad Kurtardı
Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Van Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Van Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Ailesi ile piknik yapıp gezmek için Van Kalesi'ne gelen 6 yaşındaki Esat Örki, tek başına tırmandığı kalenin güney tarafındaki kayalıklarda mahsur kaldı.
Ailesi tüm çabalara rağmen Örki'yi bulunduğu yerden indiremeyince durumu AFAD'a bildirdi.
AFAD'ın dağcı ekibi, Orki'yi yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu halat yardımıyla kurtardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.