Mahsur Kalan Çocuğu Afad Kurtardı

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Van Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Ailesi ile piknik yapıp gezmek için Van Kalesi'ne gelen 6 yaşındaki Esat Örki, tek başına tırmandığı kalenin güney tarafındaki kayalıklarda mahsur kaldı.



Ailesi tüm çabalara rağmen Örki'yi bulunduğu yerden indiremeyince durumu AFAD'a bildirdi.



AFAD'ın dağcı ekibi, Orki'yi yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu halat yardımıyla kurtardı.



Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.