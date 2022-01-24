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Mahsur kalan ambulans için seferber oldular

Mahsur kalan ambulans için seferber oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'da, bir vakaya gittiği esnada kara saplanarak mahsur kalan ambulans için vatandaşlar seferber oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir vakaya gittiği esnada kara saplanarak mahsur kalan ambulans için vatandaşlar seferber oldu.

Adıyaman merkez Yeni Mahallede bulunan bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ekipleri Yeni Mahalle 26252 Sokak içerisinde kara saplandı. Ambulansın karı yolda kalmasıyla mahsur kalan sağlık ekipleri için vatandaşlar küreklerle ambulansın önünü açmaya çalıştı. Vatandaşların bütün çabalarına rağmen çıkarılamayan ambulansı bu defa iş makinesi çekti. İş makinesinin çalışmalarıyla ambulans kaldığı yerden çıkarılarak vaka adresine doğru devam etti. - ADIYAMAN

Mahsur kalan ambulans için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

112 Acil, Adıyaman, Ambulans, Yerel, Haber

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