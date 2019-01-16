Mahsur Kalan 8 Kişi Evlerine Ulaştırıldı

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3'ü öğrenci 8 kişi, ekiplerin 8 saatlik karla mücadelesinin ardından evlerine ulaştırıldı.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle dün Yeniköy'de servis aracında mahsur kalan ve ekiplerin çalışması sonucu kent merkezine getirilen Sancaktepe Köyü İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin Yeniköy köyüne ulaştırılması için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele gerçekleştirdi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zorluk yaşayan ekipler, iş makineleriyle 8 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Serviste bulunan 3'ü öğrenci toplam 8 kişi evlerine ulaştırıldı.

Kaynak: AA