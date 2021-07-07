Mahsur kalan 56 vatandaş kepçeyle kurtarıldı
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Mahsur kalan 56 vatandaş kepçeyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mahsur kalan 56 vatandaş kepçeyle kurtarıldı Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel sebebiyle mahsur kalan 56 vatandaş, kepçe yardımıyla güvenli bölgeye taşındı.

Mahsur kalan 56 vatandaş kepçeyle kurtarıldı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel sebebiyle mahsur kalan 56 vatandaş, kepçe yardımıyla güvenli bölgeye taşındı. Geçen sene de sel felaketinin yaşandığını söyleyen köylüler, "Geçen seneki gibi bu sefer de ucuz atlattık ama bu rezillik bizi mahvetti" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile 56 vatandaş mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri ve iş makineleri ile çöken yol ve derede çalışma başlatıldı. Ekipler bölgede hummalı bir şekilde çalışma yürütürken, kendi traktörleri ile karşıya geçmek isteyen köylüler ise sadece yolun açılması talebinde bulundu. Traktörle karşıya geçmek isteyen köylüler için dere içinde kepçeyle çalışma başlatıldı. Yine de traktörle karşıya geçemeyen köylüler için bu kez kepçeler devreye girdi. Kepçenin kovasına 3'er 3'er alınan köylüler, güvenli bölgeye taşındı.

Sabaha kadar uyumadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Evlerde de uyumadık. 6 saat sonra karşıya geçtik. Önemli eşyalarımızı aldık çıktık. Traktörle geçemedik, deneme yaptık ama olmadı derenin içinden kepçe ile geçtik. Traktörün kasası daha iyi olur diye geçelim dedik ama yol olmadı, kepçe ile geldik. Geçen seneki gibi bu sefer de ucuz atlattık ama bu rezillik bizi mahvetti" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları kurtarma işlemi, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Mahsur kalan 56 vatandaş kepçeyle kurtarıldı
Mahsur kalan 56 vatandaş kepçeyle kurtarıldı
Mahsur kalan 56 vatandaş kepçeyle kurtarıldı
Mahsur kalan 56 vatandaş kepçeyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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