Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Güncel

Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı Bingöl'de bir işletmenin dış yalıtımının içinde mahsur kalan 5 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı

BİNGÖL - Bingöl'de bir işletmenin dış yalıtımının içinde mahsur kalan 5 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Uydukent Mahallesi'nde bir kafenin dış yalıtımından kedi sesleri duyuldu.Sesi duyan vatandaşlar, kedilerin yerini tespit edip mahsur kaldıklarını anlayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye giden itfaiye ekipleri çalışma yaparak açtıkları delikten yavru kedileri sağlıklı bir şekilde kurtardı.

Kurtarılan 5 yavru kedinin esnaflar tarafından sahiplenildiği öğrenildi.

Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı
Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı
Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı
Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Antony Blinken Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Hande Erçel Burak Sergen
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 22:57:02. #1.16#

title