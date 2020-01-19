Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı
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Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

19.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:01
Mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

NİĞDE'nin ilçesi yakınlarında, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi, ve ekipleri tarafından kurtarıldı.

GSM firmasında çalışan 5 kişi, Ulukışla'ya yaklaşık 7 kilometrelik uzaklıktaki bölgede meydana gelen arızayı gidermek isterken, araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç, ekiplerin yaptığı müdahaleyle saplandığı yerden çıkarıldı. Mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı. 


Kaynak: DHA
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