Mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı İZMİR'in Çeşme ilçesinde, tekneleri karaya oturan ve mahsur kalan 3 vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, tekneleri karaya oturan ve mahsur kalan 3 vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Mersinli Koyu'nda 3 vatandaşın mahsur kaldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tekneleri karaya oturması sonucu mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkartıldı.

Kaynak: DHA