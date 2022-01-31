Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı.
Gürün ilçesi Yolgeçen köyü grup yolunda aralarında köy minibüsünün de bulunduğu 4 araç, tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makinesi yardımıyla kara saplanan araçları kurtararak mahsur kalan 20 kişinin köye ulaşmasını sağladı.
Gemerek ilçesinde ahırın çatısı çöktü
Gemerek ilçesi Eskiçubuk köyünde Eyüp Gök'e ait ahırın çatısı üzerindeki kar birikintisi nedeniyle çöktü.
Ahırda bulunan 20 hayvandan 1'i yaralanırken, diğer hayvanlar güvenli bölgeye götürüldü.
Ekipler, çatısı çöken ahırda çalışma başlattı.