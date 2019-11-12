Mahsun Kırmızıgül: Recep İvedik'in Türk Sinemasına katkısı çok büyük

12.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:46

Mucize 2 filmi hazırlığında olan Mahsun Kırmızıgül Recep İvedik 6 filmi için Şahan Gökbakar'a övgü yağdırdı. Reçel İvedik'in sayesinde daha fazla sinema filmi çekildiğini söyledi.

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