Mahsun Kırmızıgül: Recep İvedik'in Türk Sinemasına katkısı çok büyük
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Mahsun Kırmızıgül: Recep İvedik'in Türk Sinemasına katkısı çok büyük

Mucize 2 filmi hazırlığında olan Mahsun Kırmızıgül Recep İvedik 6 filmi için Şahan Gökbakar'a övgü yağdırdı.

12.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:46

2 filmi hazırlığında olan 6 filmi için 'a övgü yağdırdı. Reçel İvedik'in sayesinde daha fazla sinema filmi çekildiğini söyledi.

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Haber Videosu: Mahsun Kırmızıgül: Recep İvedik'in Türk Sinemasına katkısı çok büyük
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