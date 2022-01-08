Mahsun Kırmızıgül'ün sitemi! Böyle bombaladı
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Demet Akalın'ın paylaştığı videoya yorum yaparak sanat camiasına sitem etti. İşte detaylar...
Uzun bir aradan sonra yeni albümünü sevenleriyle buluşturan Mahsun Kırmızıgül, beklediği desteği çevresindeki meslektaşlarından göremeyince sitem etti.
DİĞER MESLEKTAŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Demet Akalın, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla Mahsun Kırmızıgül'ü desteklediğini gösterdi. Mahsun paylaşımın altına yaptığı yorumla kendisini destekleyen Demet Akalın'a teşekkür ederken, diğer meslektaşlarına da tepkisini dile getirdi.