Mahsun Kırmızıgül'ün sitemi! Böyle bombaladı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mahsun Kırmızıgül'ün sitemi! Böyle bombaladı

Mahsun Kırmızıgül'ün sitemi! Böyle bombaladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Demet Akalın'ın paylaştığı videoya yorum yaparak sanat camiasına sitem etti. İşte detaylar...

Uzun bir aradan sonra yeni albümünü sevenleriyle buluşturan Mahsun Kırmızıgül, beklediği desteği çevresindeki meslektaşlarından göremeyince sitem etti.

DİĞER MESLEKTAŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Demet Akalın, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla Mahsun Kırmızıgül'ü desteklediğini gösterdi. Mahsun paylaşımın altına yaptığı yorumla kendisini destekleyen Demet Akalın'a teşekkür ederken, diğer meslektaşlarına da tepkisini dile getirdi.
Mahsun Kırmızıgül'ün sitemi! Böyle bombaladı

Demet Akalın'ın kızı ile eşi Okan Kurt halayda 'düz duvara tırmanma' akımına uydu

Demet Akalın'ın kızı ile eşi Okan Kurt halayda "düz duvara tırmanma" akımına uydu

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title