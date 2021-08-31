Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, ünlü sunucuyla aşk mı yaşıyor?
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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, ünlü sunucuyla aşk mı yaşıyor?

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, ünlü sunucuyla aşk mı yaşıyor?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Sibel Can konserine, Kanal D'de ekrana gelen Magazin D Yaz'ın eski sunucusu Tara de Vries ile gitti.

Yeni aşka başladıkları öğrenilen Mahmut Kırmızıgül ve Vries, ilk kez çekildi.

Fotoğraflarının çekildiğini farkına varan Kırmızıgül'ün morali bozuldu. Kırmızıgül, konseri izlemek yerine fotoğrafların silinmesi için uğraş verdi.

Kırmızıgül, kısa bir süre önce Mina Ceran'la evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, ünlü sunucuyla aşk mı yaşıyor?
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, ünlü sunucuyla aşk mı yaşıyor?
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, ünlü sunucuyla aşk mı yaşıyor?
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, ünlü sunucuyla aşk mı yaşıyor?

Kaynak: Snob Magazin

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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, ünlü sunucuyla aşk mı yaşıyor? - Haberler Magazin
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