Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, ünlü sunucuyla aşk mı yaşıyor?

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...