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Mahsun Kırmızıgül'den sevenlerine müjde

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Mahsun Kırmızıgül'den sevenlerine müjde

Uzun yıllardır müzik piyasasından kopan ve sinema projelerine imza atan Mahsun Kırmızıgül, hayranlarına müjdeli haberi vardı. Şarkıcı, müzikle ilgili projelerini anlattı. İşte detaylar...

Mahsun Kırmızıgül, arkadaşlarıyla biraraya geldiği Nişantaşı'ndaki bir mekandaydı. Keyifli geçen sohbet sonrası şarkıcı, 16 yıl sonra albüm çıkaracağını ve onun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Albümde sevenleri için sürprizleri olduğunu anlatan Kırmızıgül, "Albüme çalışıyorum ama önce onu bitereyim sahnelere dönmeyi istiyorum. 16 yıldır sonra albüm çıkaracağım. Sürprizler zaten var, sahneye çıkışım farklı olacak, özledim tabii ki orayı" dedi.

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Haber: Mahsun Kırmızıgül'den sevenlerine müjde - Haberler Magazin
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